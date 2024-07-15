شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 7 أعضاء فى التشكيل الوزارى الجديد فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة نحو تطوير الأداء الحكومى فى الإمارات، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الأحد، عن تشكيل وزاري جديد في الدولة.

وشمل التشكيل الوزاري الجديد تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد لحكومة نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع في الدولة.

وتعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، و علياء بنت عبدالله المزروعى وزيرة دولة لريادة الأعمال، وتعيين سارة بنت يوسف الأميرى وزيرة للتربية والتعليم.

والدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزيراً للتعليم العالى والبحث العلمى بالإنابة.

والدكتور أحمد بن عبدالله بالهول وزيرا للرياضة نائبا لمجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا.

إضافة إلى تعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع، عقب إعادة هيكلته برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس.

نتعرف تفصيلاً من خلال السطور على الأعضاء فى هذا التشكيل الجديد ..

أولاً الشيخ حمدان بن محمد بن راشد:

وزير الدفاع الجديد وثاني من يشغل المنصب في تاريخ الإمارات، يبلغ من العمر 41 عاما.

وهو الابن الثاني للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

تخرج عام 2001 من أكاديمية "ساند هيرست" العسكرية الملكية، وحصل على عدة دورات تدريبية اقتصادية متخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية.

وفى الثامن من سبتمبر 2006، تولى منصب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي يتولى وضع وتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية الشاملة في الإمارة.

وفي الأول من فبراير 2008 أصبح وليا للعهد فى دبى .

ويشتهر الشيخ حمدان باسم"فزاع" والذي يعني في اللهجة الإماراتية الشخص الذي يبادر بمساعدة الآخرين ومساندتهم.

معروف بعشقه للفروسية والشعر.

ثانياً: الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

انضم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى مجلس الوزراء بحكومة الإمارات في 9 فبراير 2006 كوزير للخارجية.

وهو الابن السادس عشر من أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .

حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1995.

عُين بموجب مرسوم اتحادي فى 16 أبريل 1995 وكيلاً لوزارة الإعلام والثقافة، وأصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بتاريخ 14 مارس 1997 بتعيينه وزيراً للإعلام والثقافة.

وأصبح وزيرا للخارجية فى 9 فبراير 2006 ، ويتولى مناصب رئيس المجلس الوطني للإعلام وعضو اللجنة الدائمة للحدود ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام (2006-2008).

ثالثا الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور:

عين وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى فى التشكيل الوزارى الجديد.

وهو وزير الموارد البشرية والتوطين منذ عام 2021 .

وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق في شركة بترول الإمارات الوطنية "أينوك".

كما أنه رئيس مجمع "كليات التقنية العليا"، ورئيس مجلس الأمناء في الجهة ذاتها.

وعضو مجلس أمناء "جائزة التميز الحكومي العربي"، وعضو "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين".

رابعًا علياء بنت عبدالله المزروعى:

أول وزيرة ريادة أعمال في الإمارات.

وحصلت علياء المزروعي على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2005، ودرجة بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة أنظمة المعلومات من جامعة الإمارات عام 2001.

تولت منصب الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع منذ فبراير 2022؛ وفق ما أورد المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

وعملت في القطاع الحكومي لمدة 12 عاماً، وتدرجت في السلم الوظيفي، حيث تولت منصب مدير إدارة الموارد البشرية لدى شركة بترول أبو ظبي الوطنية" "أدنوك"، ومن ثم انتقلت إلى العمل في جهاز الشؤون التنفيذية.

كما شغلت العديد من المناصب، وحققت العديد من الإنجازات، فهي المديرة العامة بالإنابة لـ "أكاديمية أبوظبي الحكومية"، ونائبة رئيس مجلس إدارة شركة دار التأمين".

وشغلت منصب مستشارة الموارد البشرية في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" خلال عام 2003، ومديرة رئيسة للموارد البشرية في جهاز الشؤون التنفيذية بين 2012 و2013، ومديرة للموارد البشرية في المؤسسة ذاتها بين عامي 2008 و2011.

واحتلت المرتبة الـ26 ضمن قائمة أفضل 200 امرأة عربية في العالم فى تصنيف "مجلة فوربس الشرق الأوسط" عام 2014.

خامسا سارة بنت يوسف الأميرى:

هي وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. ورئيس مجلس وكالة الإمارات للفضاء ورئيس مجلس علماء الإمارات ورئيس مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة ونائب مدير مشروع بعثة الإمارات للمريخ.

انضمت إلى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات كوزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة في أعقاب التشكيل الوزراي في أكتوبر2017.

درست بالجامعة الأمريكية في الشارقة وحصلت على بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي 2004 – 2008، وحصلت على ماجستير في هندسة الحاسب الآلي 2010-2014 .

سادساً الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول:

الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم منذ مايو 2022،

كما يشغل أيضاً منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة منذ عام 2021، والذي يختص بوضع الخطط والأنظمة واللوائح الكفيلة بتنظيم وتطوير قطاع الرياضة في الدولة.

وأسهم الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول من خلال منصبه في تنفيذ مبادرات استراتيجية في القطاع الرياضي منها تطوير الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وإطلاق لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي المنبثقة عن الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز فرص تمثيل دولة الإمارات في أولمبياد باريس 2024 بنجاح وتميز.

كما يشغل منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية منذ يونيو 2021.

ويشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء منذ عام 2024.

سابعاً الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان:

الشيخة مريم بنت محمد هي نائبة رئيس ديوان الرئاسة لشئون المشاريع الوطنية بدرجة وزير منذ مارس الماضى.

و رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان في أبوظبي، حيث تعمل على تحقيق رؤية المؤسسة في مجالات الفنون والثقافة والتراث والصحة وتنمية الطفولة المبكرة. ‎وتهتم اهتماماً كبيراً بتطوير منصات مبتكرة لاستكشاف وصياغة قصص نجاحات وتطور الإمارات .

الرئيسة الفخرية فى الأولمبياد الخاص الإماراتى منذ عام 2017 .