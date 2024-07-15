شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا تجمعا للاحتلال في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: "سفينة تبلغ عن تعرضها لهجوم من ثلاثة زوارق صغيرة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية، كما اصطدم زورق صغير مسير بالسفينة مرتين فيما أطلق الزورقان الصغيران الآخران النار عليها".

