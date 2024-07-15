شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل تجريف مساحات واسعة من أراضى سلفيت بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، تجريف مساحات واسعة من أراضى الفلسطينيين فى منطقة ظهر صبح التابعة لأراضى بلدتى سرطة وبديا غرب سلفيت بالضفة الغربية.

وأوضح الناشط في مواجهة الاستيطان نظمي السلمان - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن أعمال تجريف واسعة تقوم بها قوات الاحتلال في محافظة سلفيت منذ عدة أشهر، بهدف مد خطوط مياه لصالح المستعمرات على حساب أراضي الفلسطينيين.

وأشار السلمان، إلى أن عملية تجريف الأراضي وصلت إلى محاذاة الطريق الرئيس في منطقة ظهر صبح، بالتزامن مع أعمال تجريف واسعة لنفس الغرض في أراضي كفل حارس شمال غرب سلفيت، وواد قانا التابع لبلدة دير استيا.

في سياق متصل، أحرق مستعمرون مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين، وهاجموا مساكن البدو في واد ياسوف شمال قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، كما أشعل المستعمرون النيران في 6 مواقع في المنطقة الشمالية الغربية من القرية، ما أدى لاحتراق عشرات أشجار الزيتون ومساحات واسعة من المحاصيل الزراعية.

في السياق، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى 3 منازل في قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم.