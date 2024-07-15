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الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية للقضاء على المليشيات الإرهابية وسط البلاد

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القاهرة - سامية سيد - مقديشيو (أ ش أ)

الإثنين، 15 يوليو 2024 01:09 م

شن الجيش الصومالى عملية عسكرية للقضاء على المليشيات الإرهابية فى اليوم الثالث على التوالى فى مدينة بولو بوردى بمحافظة هيران وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الاثنين، أن العملية أسفرت عن مقتل قيادات وعناصر من المليشيات الإرهابية وإصابة آخرين، كما تم تحرير جميع المناطق التابعة لمدينة بولو بوردي من المليشيات الإرهابية بالتعاون مع المقاومة الشعبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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