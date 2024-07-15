شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية للقضاء على المليشيات الإرهابية وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقديشيو (أ ش أ)

شن الجيش الصومالى عملية عسكرية للقضاء على المليشيات الإرهابية فى اليوم الثالث على التوالى فى مدينة بولو بوردى بمحافظة هيران وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الاثنين، أن العملية أسفرت عن مقتل قيادات وعناصر من المليشيات الإرهابية وإصابة آخرين، كما تم تحرير جميع المناطق التابعة لمدينة بولو بوردي من المليشيات الإرهابية بالتعاون مع المقاومة الشعبية.