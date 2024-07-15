الخليج اليوم .. بـ35 مليون دولار.. مركز الملك سلمان يمدد عقد تنفيذ مشروع مسام لمدة عام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

مدّد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام، وذلك بمبلغ 35,998,500 دولار.

إذ ينفذ المشروع كوادر سعودية وخبرات عالمية عبر فرق يمنية دُرّبت لإزالة الألغام بجميع صورها المزروعة بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية بهدف تطهيرها من مخاطر الألغام عبر التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام، كما أن المشروع ينفذ أنشطة التدريب وبناء القدرات اليمنية في مجال نزع الألغام.

وأوضح المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، أن تجديد العقد مع الشريك المنفذ يأتي نظراً لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية حيوية في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، إذ أزال المشروع حتى الآن 450.919 من الألغام والقذائف المتنوعة.

من جهته، قال المهندس أسامة القصيبي، مدير عام مشروع مسام إن المشروع نجح في السنوات الست الماضية في تنفيذ عملياته الإنسانية على الأراضي اليمنية، محققاً معدلات أداء مرتفعة في كافة عملياته الميدانية.

وأكد مدير عام مشروع "مسام" أن استراتيجية العمل في المشروع قامت على أسس واضحة جاءت بعد دراسات مستفيضة لطبيعة التهديد الذي تمثله الألغام بكافة أنواعها وأشكالها، وما تختص به الحالة في اليمن من تضاريس معقدة تستوجب مضاعفة الجهود البشرية والمادية، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار العمليات العسكرية وتواصل مسلسل زراعة الألغام وتفخيخ الأراضي والمنشآت المدنية بكافة أشكال العبوات الناسفة من قبل الميليشيات الحوثية.

وقال إن أعمال السنة السابعة تأتي استكمالاً لما بدأه المشروع منذ منتصف يونيو 2018م، مع التركيز على أعمال التوطين من خلال تكثيف أعمال التدريب والدعم اللوجستي.

واعتبر القصيبي ما يواجهه اليمن في مجال الألغام كارثة حقيقية تهدد حاضر ومستقبل الإنسان اليمني، مشيراً إلى أن قرار تمديد عمل "مسام" يأتي إيماناً من المملكة بضرورة مساعدة الأشقاء في هذا الشأن.

ودعا مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام- اليمن إلى تظافر كافة الجهود وفتح قنوات التواصل والتعاون وتبادل المعلومات بين كافة البرامج الدولية المعنية بنزع الألغام العاملة في اليمن.

وفي هذا الصدد، نوه مدير عام مشروع "مسام" بالشراكة الاستراتيجية مع البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن (يماك)، والتي أثمرت ما تحقق من أهداف في أداء المهام الموكلة لكل من المشروع والبرنامج.