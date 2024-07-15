شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: استهدفنا جنود الاحتلال داخل شقة سكنية برفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال داخل شقة سكنية وسط مخيم يبنا برفح الفلسطينية وإسقاطهم بين قتيل وجريح، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.