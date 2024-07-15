شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطانى يأمل فى وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامى عن أمله فى رؤية وقف لإطلاق النار لإنهاء المعاناة والخسائر غير المحتملة بالأرواح فى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية البريطانى، اليوم الاثنين، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها "لامي" لإسرائيل منذ توليه مهام منصبه في الحكومة البريطانية الجديدة.

وقال ديفيد لامي - خلال الاجتماع، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية، إنه يأمل الموافقة على صفقة للإفراج عن المحتجزين خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه يستخدم كل الجهود الدبلوماسية بهذا الصدد، مثل: اجتماع دول مجموعة السبع الأسبوع الماضي، مع ضغط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أجل صفقة المحتجزين.

من جانبه..قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج "إن إسرائيل تعمل بلا كلل لإعادة المحتجزين إلى وطنهم"، مضيفًا "آمل بصدق أن يتم التوصل إلى صفقة قريبًا..إنها خطوة مهمة للغاية، سواء من حيث مزاياها أو من حيث المساعدة في إنهاء الصراع".