شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح رسمي يكشف حقيقة اندلاع حريق في مرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس مجلس إدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، حقيقة اندلاع حريق في مرفأ بيروت.

وأشار في تصريحات بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "الحريق في معمل الفرز التابع لأحد الشركات وهو خارج المرفأ. حقيقة حريق مرفأ بيروت وذكر أن فرق إطفاء بيروت تعمل على إخماده".



كما بينت قيادة فوج إطفاء بيروت، أن الحريق المندلع على مدخل مرفأ بيروت قرب سوق السمك.

وأوضحت أنه عبارة عن حريق نفايات قرب هنغارت فرز النفايات، وتعمل فرق فوج إطفاء بيروت على إخماده.