شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السورى: الدولة دائما وأبدا تحترم الاستحقاقات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء السوري، المهندس حسين عرنوس، أن الدولة السورية دائما وأبدا تحترم الدستور والاستحقاقات الدستورية.



وأوضح عرنوس، أن كل الاستحقاقات تمت في حينها بأصعب الظروف وأصعب من هذه الأوقات من الدور الأول عام 2012 وحتى الدور الثاني والثالث وصولا إلى الدور الرابع، كما أن كل هذه الاستحقاقات تمت في مواعيدها سواء لمجلس الشعب أو الإدارة المحلية وانتخابات الرئاسة.



ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الاثنين، فقد جاء ذلك عقب إدلاء عرنوس بصوته، في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.



وأشار إلى أن بلاده في مرحلة جديدة وتتطلع لبناء سوريا الحديثة، حيث جرى الكثير من الحوارات بين شرائح المجتمع لرسم سياسات وتوجهات للمرحلة القادمة، معربا عن تمنياته بالتوفيق للمجلس المنتخب للقيام بالمهام الكبيرة للتعاطي مع استحقاقات وتوجهات المرحلة القادمة، لأنها فترة إعادة إعمار.



وأوضح عرنوس أن من حق أي ناخب أن ينتخب من يراه قادرا على تولي هذه المهمة، وأن السوريين يصنعون مستقبلهم بأيديهم.



وبدوره، قال وزير الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور فيصل المقداد، بعد الإدلاء بصوته، إن الانتخابات بداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا وهي استمرار للإنجازات التي حققتها بقيادة الرئيس بشار الأسد، مؤكدا أن هذا الاستحقاق تعبير حقيقي عن إيمان الشعب السوري بالديمقراطية، لافتا إلى أهمية دور المجلس، حيث يمثل أعضاؤه جميع شرائح المجتمع ويعبرون عن تطلعاتها وتوجهاتها.



وبدوره، أكد وزير الأوقاف السوري الدكتور محمد عبد الستار السيد، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب حق وواجب وطني وإيماني، داعيا المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق لأنها تجسيد للديمقراطية السليمة والصحية وصورة من صور التعاضد الوطني.