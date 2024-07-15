شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية الكويت يبحث مع رئيس الإنتربول تعميق التعاون فى مجال الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) الدكتور أحمد ناصر الريسي سبل تعميق التعاون والتنسيق بين دولة الكويت والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال الأمن وتبادل المعلومات.



وقالت الداخلية الكويتية -في بيان اليوم الاثنين أن الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أكد خلال اللقاء على دور دولة الكويت في التعاون مع المنظمات الدولية ودعمها بما يحقق الأمن والسلام وحفظ حقوق الإنسان.



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الريسي أهمية دور دولة الكويت في دعم المنظمة ومثمنا جهود وزارة الداخلية في التعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة.