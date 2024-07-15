شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء أمس الأحد، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.



وأعرب البرلمان العربي في بيان اليوم الاثنين عن تضامنه التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية في هذا المصاب الأليم، ووقوفه مع الصومال وشعبه في حربه على الإرهاب، ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، مؤكدًا أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف أرواح الأبرياء لن يُثني الصومال عن مواصلة جهوده الحثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.



وتقدم البرلمان العربي بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.