الخليج اليوم .. التضخم في السعودية يسجل أدنى معدل خلال 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بلغ معدل ⁧‫التضخم‬⁩ في ⁧‫السعودية خلال يونيو 1.5 % على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1.6 % خلال الشهر السابق له، وهو أدنى مستوى للعام الجاري، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ويأتي ارتفاع التضخم خلال يونيو الماضي بسبب إيجارات السكن المساهم الرئيس في التضخم.

ورغم تسجيل إيجارات السكن زيادة سنوية لنحو 10.15% خلال يونيو الماضي، إلا أن الزيادة جاءت أقل من الأشهر الثلاثة الماضية.

ويأتي ارتفاع الإيجارات السكنية مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقرات إقليمية في السعودية ما يخلق طلبا على السكن من قبل موظفيها.

وكانت الزيادة في أسعار الفلل المؤثر الأبرز بين فئة الإيجار السكني بحكم وزنه، مع ارتفاع الأسعار بنحو 7.9% على أساس سنوي.

في حين سجل بند "الأغذية والمشروبات" ارتفاعا بنحو 1.1% متأثرا بزيادة أسعار الخضار بنسبة 6.5%، كما سجلت أسعار "المطاعم والفنادق" زيادة بنحو 2.4%.

وكان التضخم قد ارتفع 2.3% خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 2.2% في 2024، و2.1% في 2025، و1.9% خلال 2026.

المصدر: الاقتصادية