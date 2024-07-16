شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات طبية مشددة في كربلاء لاستقبال الملايين خلال إحياء عاشوراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، اليوم الاثنين، أن كربلاء ستشهد أعداد مليونية، فيما أشار الى ان الوزارة لديها الخبرة الكافية في طب الحشود.

وذكر بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وخلال زيارته محافظة كربلاء يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى، وكان باستقباله مدير عام صحة كربلاء صباح الموسوي لمتابعة تطبيق الخطة الطبية الخاصة بزيارة عاشوراء في المحافظة، حيث اطلع على سير تنفيذ خطة الإسناد الطبي الخاصة بشهر محرم الحرام، واحتياجات الدائرة واستعداداتها والإسناد المقدم من قبل دوائر الصحة في المحافظات المجاورة".

وأكد الحسناوي، أن "كربلاء المقدسة ستشهد أعداد مليونية، مما يتطلب استعدادا كبيرا والصحة أصبح لديها الخبرة الكافية في طب الحشود"، مشيرا الى أنه "تم تشكيل غرفة عمليات صحية خاصة في كربلاء، لإدارة خطة الإسناد الطبي الخاصة بشهر محرم الحرام".

ولفت الى أنه "تم تخصيص مراكز صحية في داخل مدينة كربلاء وتحويلها الى ردهات طوارئ، لاستيعاب الأعداد في الزيارات المليونية تهيئة المستشفيات في المحافظة بالكامل القريبة من مركز المحافظة، تكون طوارئ جراحية والمتوسطة البعد تكون طوارئ باطنية".

وتابع الحسناوي أن "الخطة تتضمن إدخال المستشفيات الأهلية واستقبال الحالات الطارئة، واستخدامها وإدارتها من قبل وزارة الصحة تحسبا لأي طارئ، فضلا عن نشر فرق الاستجابة السريعة في منطقة ما بين الحرمين والنقاط الحرجة، والتي تشهد زخم مزودة بعدد وقائية ومستلزمات كاملة وقناني اوكسجين صغيرة للإسعاف الفوري، لحين نقل الحالة الطارئة الى أقرب مستشفى".

وأوضح الوزير أنه "تم نشر عجلات الإسعاف الفوري وتجهيزها للعمل داخل كربلاء المقدسة منتشرة في التقاطعات وعند المفارز والمستشفيات، لنقل الحالات الطارئة ومستعدة للتدخل عند حدوث اي طارئ ونشر فرق الرقابة الصحية لمتابعة الجزر العشوائي ومتابعة الأطعمة والماء المقدمة للزائرين، والإجراءات الصحية المتبعة وفريق السموم تحسبا لأي طارئ".

وبين أنه "تم تخصيص ايضا سيارات إسعاف تنتشر عند مداخل طويريج ليلة العاشر من محرم الحرام، فيما قامت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بتجهيز صحة كربلاء باحتياطي كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية، واستعداد الفرق الطبية من مختلف الاختصاصات وتكون جاهزة في المستشفيات".