شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوى يستقبل أكثر من 7 ملايين مصل وزائر خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المسجد النبوى خلال الأسبوع الماضى أكثر من 7 ملايين و201 ألف و92 مصليا وزائرا؛ وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوى، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

وأوضحت الهيئة، في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن 658 ألفا و497 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، كما أدى 275 ألفا و106 زائرين الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات بلغ 196 ألفا و59 زائرًا من جنسيات مختلفة، كما شملت الخدمات الميدانية، أعمال التعقيم والتطهير حيث بلغت كميتها 1724811 لترا، كما تم توفير 1920 طنًا من مياه زمزم وأخذ 224 عينة لفحصها وتحليلها، إضافةً إلى توزيع 155 ألفا و229 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.