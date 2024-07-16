الخليج اليوم .. الإفراج عن 8 بحارة إيرانيين مسجونين في قطر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين أنه تم إطلاق سراح 8 بحارة إيرانيين كانوا مسجونين في قطر، مؤكدة دخولهم البلاد عبر مطار شيراز الدولي.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، نقلا عن وكيل حقوق الإنسان والشؤون الدولية بوزارة العدل بأن "8 بحارة إيرانيين كانوا محتجزين في السجون القطرية تم إطلاق سراحهم ودخلوا البلاد عبر مطار شيراز".

وأضاف: "هذه هي المجموعة الثالثة من البحارة الإيرانيين الذين يتم إطلاق سراحهم ونقلهم إلى إيران هذا العام بالتعاون مع وزارة العدل وسفارة بلادنا في الدوحة".

كما أوضح أن "البحارة الذين تم إطلاق سراحهم هم بشكل رئيسي من سكان محافظات بوشهر وهرمزكان وخوزستان، الذين كانوا قد دخلوا المياه الإقليمية للدول المجاورة بسبب نقص المعرفة أو بسبب تعرضهم لعاصفة".

المصدر: RT + وكالة "مهر" للأنباء