شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أمريكية ترفض دعوى أقامها فلسطينيون ضد إدارة بايدن لدعمها إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت محكمة استئناف اتحادية فى الولايات المتحدة دعوى قضائية رفعها نشطاء حقوقيون فلسطينيون يتهمون إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بالتواطؤ فى الإبادة الجماعية فى قطاع غزة من خلال الاستمرار فى تقديم الدعم العسكرى والدبلوماسى والمالى لإسرائيل.

وأوضحت لجنة القضاة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الثلاثاء ـ أن الدعوى المقامة تطرح أسئلة سياسية لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها.

وأشارت اللجنة إلى أن الدعوى تركز على مسائل متروكة للأفرع التي لديها صلاحيات عسكرية ودبلوماسية في الحكومة الأمريكية.