شكرا لقرائتكم خبر عن موقع "تليفزيون سوريا" ينفى وفاة فاروق الشرع نائب رئيس سوريا سابقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقلت وسائل إعلام اليوم، أنباء عن وفاة فاروق الشرع، نائب رئيس سوريا سابقا ووزير الخارجية السابق في الحكومة السورية.

وأثارت هذه الأنباء العديد من التساؤلات حول مدى صحتها ومصداقيتها.

لكن موقع "تلفزيون سوريا" نقل عن مصادر خاصة أن فاروق الشرع لا يزال على قيد الحياة، وأن الأنباء المتعلقة بوفاته غير صحيحة.

من هو فاروق الشرع ؟

فاروق الشرع، هو دبلوماسي بارز في النظام السوري، ولد الشرع في درعا عام 1938 وتلقى تعليمه في دمشق ودرس القانون في لندن. تقلد عدة مناصب منها وزير الخارجية ونائب رئيس الجمهورية.