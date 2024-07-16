شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول صومالى: مستمرون فى مواجهة الأطماع الإثيوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى عبد الرحمن يوسف العدالة، اليوم الثلاثاء، استمرار مساعى بلاده فى مواجهة الأطماع الإثيوبية لتفعيل الاتفاق الذى أبرمته أديس أبابا مع رئيس إدارة أرض الصومال موسى بيحى عبدى، فى الأول من يناير الماضى.

وأوضح " العدالة "- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - أنه تم العمل على إفشال كل المخططات الإثيوبية الرامية لانتهاك السيادة الداخلية للصومال، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية عملت على بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لمواجهة الأطماع الإثيوبية التي أرادت المساس بسيادة واستقلال الصومال .

وأعلن "العدالة " أن الحكومة الفيدرالية تتابع عن كثب، كل الخطوات غير القانونية لنظام رئيس الوزراء الإثيوبي، مشددا على أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، أمرت سابقا بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في كل من هرغيسا بأرض الصومال، وغروي بولاية بونتلاند الإقليمية.

وحول المحادثات غير المباشرة بين البلدين في أنقرة، أكد نائب وزير الإعلام الصومالي أن بلاده مستعدة لمواصلة الحوار وفقا للقوانين المرسومة والقاضية بشأن الدفاع عن سيادة الوطن.

الجدير بالذكر، أن الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، وقّع في السادس من يناير الماضي على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا وإدارة أرض الصومال بشأن المنفذ البحري.