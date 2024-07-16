شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين الهجوم الإجرامى على مقهى فى مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدّة الهجوم الإجرامى الذى استهدف مقهى مزدحم فى العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين، ونددت بهذا العمل الجبان الذى يهدف إلى إضعاف الحكومة الفيدرالية وبث الرعب فى نفوس المدنيين.

وأعربت الأمانة العامة عن خالص التعازى لحكومة وشعب الصومال ولذوى ضحايا هذا العمل الارهابى الجبان، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدةً على تضامن الجامعة العربية الدائم مع جمهورية الصومال الفيدرالية حكومةً وشعبًا فى محاربة كل ما يهددّ أمنها واستقرارها أو يعمل على تقويض التقدم الذى تحرزه الحكومة الصومالية على جميع الأصعدة بما فى ذلك مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن.