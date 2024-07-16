شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستنكر الهجوم الإرهابى بالعاصمة الصومالية مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابى الذى وقع فى العاصمة الصومالية مقديشيو، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الثلاثاء، إن دولة الكويت تجدد موقفها الثابت في رفضها لأشكال العنف والإرهاب، وتؤكد وقوفها إلى جانب حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في كل الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها.

وأضاف البيان أن الخارجية الكويتية تتقدم بخالص تعازي دولة الكويت لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، حكومةً وشعباً، بضحايا ذلك الهجوم الإرهابي الآثم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.