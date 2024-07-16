شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمات الأهلية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لتعميق الأزمة الإنسانية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على كافة المستويات.



وأوضح الشوا - في تصريح لقناة (النيل) الإخبارية اليوم الثلاثاء أن الإحتلال الإسرائيلي يسعى لتعميق الأزمة الإنسانية في غزة من خلال عمليات القتل و تقييد دخول المساعدات وتفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني من خلال زيادة المجاعة والعطش وسوء الخدمات الصحية والتدمير الممنهج للبنى التحتية ومقومات الحياة الأساسية.



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يسعى لإيقاع المزيد من الضحايا الفلسطينيين وبخاصة المدنيين في مراكز الإيواء وغيرها من الأماكن التي تكتظ بالنازحين كما يحدث في مراكز الإيواء التابعة للأونروا.



وأشار إلى أن المجتمع الدولي فشل في الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل جدي لوقف العدوان على كافة المستويات، مبينا أن قطاع غزة يحتاج سنوات طويلة لإصلاح ما دمره الاحتلال خلال 10 أشهر من التدمير والقتل المستمر للشعب الفلسطيني.