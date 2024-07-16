شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين حادث إطلاق النار فى مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية عن إدانتها لحادث إطلاق النار الذي شهدته منطقة "الوادي الكبير" في مسقط بسلطنة عمان، مساء أمس، والذي سقط على إثره عدد من الضحايا والمصابين من بينهم رجل شرطة.

وأكد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، التضامن الكامل مع سلطنة عُمان في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ونقل رشدي عن الأمين العام خالص تعازيه لسلطنة عمان حكومةً وشعباً ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء الكامل والسريع للمصابين.