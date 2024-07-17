الخليج اليوم .. الأمين العام لمجلس التعاون يدين حادثة إطلاق النار في منطقة الوادي الكبير بمحافظة مسقط بسلطنة عمان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الشجب والاستنكار حادثة إطلاق النار في منطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط بسلطنة عمان.

وقال الأمين العام إن "هذا العمل الإجرامي البشع يتنافى مع كافة مبادئ ديننا الحنيف والقيم الإنسانية والأخلاقية".

وأكد على وقوف دول مجلس التعاون التام إلى جانب سلطنة عمان، مثمنا في الوقت ذاته جهود رجال الأمن في السلطنة بالتعامل مع هذه الحادثة.

كما عبر الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وداعيا المولى عز وجل أن يديم على قيادة وشعب سلطنة عمان نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظها من كل مكروه.

هذا وقالت شرطة سلطنة عمان في بيان فجر يوم الثلاثاء، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير.