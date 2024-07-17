الخليج اليوم .. "أرامكو" السعودية تستحوذ على حصة 50% في"الهيدروجين الأزرق للغازات"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقعت أرامكو السعودية، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصص ملكية في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إير برودكتس قدرة، ومقرها الجبيل.

وحسب بيان أرامكو، اليوم الثلاثاء، تتضمن الصفقة، التي تخضع لشروط الإغلاق النهائية، أيضًا خيار شراء الهيدروجين والنيتروجين لصالح أرامكو السعودية.

وذكرت الشركة أنه نظرًا لجهودها الرامية إلى تطوير أعمال الهيدروجين منخفض الكربون وتوسيع محفظتها من حلول الطاقة البديلة، فإنها تتوقع أن يسهم استثمارها في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية في تأسيس شبكة هيدروجين منخفضة الكربون في المنطقة الشرقية بالسعودية، لتخدم كلًا من العملاء المحليين والإقليميين.

وعند إتمام الصفقة، يُتوقع أن تمتلك كلٌ من أرامكو السعودية، وإير برودكتس "قدرة"، -وهي مشروع مشترك بين أير برودكتس، وقدرة للطاقة- حصة قدرها 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية.

ومن المقرر أن تبدأ شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية المصمَّمة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون عن طريق احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، أعمالها التجارية بما يتماشى مع أنشطة أرامكو السعودية لاحتجاز الكربون وتخزينه.