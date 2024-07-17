شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشارك فى أعمال المنتدى البرلمانى بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك البرلمان الجزائرى، الثلاثاء بنيويورك، في أعمال المنتدى البرلماني بمناسبة انعقاد المنتدى السياسي للأمم المتحدة رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

وأوضح مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) - في بيان - أن المشاركين ركزوا في المنتدى البرلماني على هدفين من أهداف التنمية المستدامة، وهما اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، وتعزيز دور المجتمعات السلمية، وضمان الوصول إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وقوية.

وأضاف البيان أن المنتدى شكل فرصة كبيرة للرقابة البرلمانية على الإجراءات الحكومية ويسلط الضوء على الخطوات الملموسة التي يمكن للبرلمانات اتخاذها لتعزيز تحقيق هذه الأهداف، وتبادل أفضل الممارسات التشريعية بشأن التنمية المستدامة، والمساعدة في إعادة ضبط أهداف التنمية المستدامة ككل.