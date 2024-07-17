الخليج اليوم .. انفجار ضخم.. الحوثيون يعرضون مشاهد استهداف سفينة نفطية بزورق مسير في البحر الأحمر (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عرض الإعلام الحربي التابع للحوثيين مساء يوم الثلاثاء مشاهد من استهداف سفينة "CHIOS Lion" النفطية يوم الاثنين بزورق مسير في البحر الأحمر.

ووثق الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي انفجارا هائلا وقع عقب اصطدام الزورق المسير في السفينة.

وأعلن الحوثيون مساء يوم الاثنين 15 يوليو تنفيذ 3 عمليات عسكرية نوعية في البحرين الأحمر والمتوسط، استهدف 3 سفن.

وقالت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين إنه تم استهداف سفينة "CHIOS Lion" النفطية في البحر الأحمر بزورق مسير وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

كما استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بعدد من الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية سفينة "BENTLEY I " في البحر الأحمر".

وأكدت أن ع"مليات استهداف السفينتين تم لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

كما ذكر أنها نفذت عملية بالاشتراك مع "المقاومة الإسلامية في العراق" في البحر الأبيض المتوسط واستهدفت سفينة "Olvia"، مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وشدد الحوثيون على أن "استمرار العدوان الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في غزة لن يدفع الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته إلا للمزيد من عمليات الإسناد والعمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية دعما وانتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم".

وأكدت أن هذه العمليات لن تتوقفَ إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.