الخليج اليوم .. عُمان: ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار قرب مسجد إلى 6 أشخاص

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ارتفعت حصيلة قتلى عملية إطلاق النار في محيط مسجد في مسقط إلى 6 أشخاص، بينهم شرطي، إضافة إلى مقتل المهاجمين الثلاثة، وفق ما أعلنت شرطة عُمان السلطانية، الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر حسابها على منصّة "إكس": "أسفرت الحادثة عن وفاة 5 أشخاص وأحد رجال الشرطة، ووفاة الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصًا من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف".

وأعلنت الشرطة العمانية، في وقت سابق، الثلاثاء، أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بإطلاق نار في محيط مسجد، بمنطقة الوادي الكبير في سلطنة عمان.

وأوضحت في بيان نشرته على منصة "إكس" أنها تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة عدد آخر، حسب المعلومات الأولية".

كما أضافت أنه "تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق".