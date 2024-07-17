شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب ومالاوى يوقعان عددا من الاتفاقيات القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته الملاوية نانسى تيمبو، بمدينة العيون المغربية، على عدد من الاتفاقيات القانونية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.



وأوضحت اللجنة - في بيان - أن التعاون بين المغرب وملاوى سيغطى عددا من القطاعات، خاصة الفلاحة والأمن الغذائي والمعادن والماء والتطهير السائل وتنمية الطاقة والنقل والبنية التحتية، والإسكان والتنمية الحضرية والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الترويج للبرامج السياحية والثقافية والدينية والسياسية.