الخليج اليوم .. ناقلة تحقق في تسرب نفطي محتمل بعد استهدافها من الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال مركز المعلومات البحرية المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن مساء الثلاثاء إن الناقلة تشيوس ليون التي ترفع علم ليبيريا تقيم الأضرار وتحقق في تسرب نفطي محتمل بعد تعرضها لهجوم من جماعة الحوثي اليمنية.

وتعرضت الناقلة الاثنين لهجوم بزوق مسير تسبب في أضرار طفيفة في بدنها، وذلك بعد سلسلة هجمات شنتها جماعة الحوثي على الناقلة وسفينة أخرى كانت تُبحر على بعد نحو 100 ميل بحري شمال غربي مدينة الحديدة الساحلية باليمن.

وقال مركز المعلومات البحرية المشترك في بيان: "كانت السفينة تبحر باتجاه الجنوب قبل أن تحول اتجاهها عقب الهجوم نحو طريق العودة إلى الشمال خارج منطقة التهديد لتقييم الأضرار والتحقق من تسرب نفطي محتمل".

وأضاف البيان أن ربان الناقلة وطاقمها بخير.

من جهتها أقرّت جماعة الحوثي بأنها استهدفت السفينتين تشيوس ليون وبنتلي 1 بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وزوارق مفخخة.

ومنذ الخريف الماضي يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.