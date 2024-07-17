الخليج اليوم .. قرقاش: نتضامن مع الأشقاء في عُمان ولا مكان للعنف في منطقتنا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم "الثلاثاء"، تضامن الإمارات مع الأشقاء في عُمان، مشيراً معاليه إلى أنه لا مكان للعنف في منطقتنا التي لطالما كانت واحة للتسامح والاعتدال.

وقال قرقاش عبر منصة "إكس": "لا مكان للعنف في منطقتنا التي لطالما كانت واحة للتسامح والاعتدال. رفضنا قاطع لأي محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن دول الخليج، فأمننا واحد ومصيرنا مشترك ونقف معاً ضد كافة أشكال التطرف والتعصب".

وأضاف: "نتضامن مع الأشقاء في عُمان ونسأل الله أن يحفظ السلطنة ويديم عليها الأمن والازدهار".