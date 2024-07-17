شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 11 فلسطينياً وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة منازل في مخيم النصيرات وبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، أن الطواقم الطبية انتشلت ثمانية شهداء والعديد من الجرحى، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في بلدة الزوايدة، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي شهد بالأمس مجزرة بحق النازحين داخل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من النازحين.