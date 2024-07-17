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استشهاد 11 فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 11 فلسطينياً وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة منازل في مخيم النصيرات وبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، أن الطواقم الطبية انتشلت ثمانية شهداء والعديد من الجرحى، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في بلدة الزوايدة، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي شهد بالأمس مجزرة بحق النازحين داخل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من النازحين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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