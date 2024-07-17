شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: نواصل الجهود لتخفيف الضرر على المدنيين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بات رايدر، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تواصل جهودها لحث إسرائيل على تخفيف الضرر الذى يلحق بالمدنيين خلال عملياتها العسكرية فى قطاع غزة.

وأكد رايدر - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - أنه ينبغي على إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتقليل الأضرار المدنية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ترغب في وقف فوري لإطلاق النار لاستعادة الهدوء وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".