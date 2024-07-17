الخليج اليوم .. لافروف يجري محادثات مع نظيره البحريني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الخارجية الروسية فجر اليوم الأربعاء، أن الوزير سيرغي لافروف أجرى محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وقال لافروف قبل بدء الاجتماع للزياني: "من الجيد للغاية أن فرصة أخرى أتيحت للتأكيد على مواقفنا"، معربا عن ارتياحه لمواصلة روسيا والبحرين تطوير التعاون بنشاط بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

كما أشار الوزير الروسي إلى أن الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة رفعت العلاقات بين البلدين إلى مستوى نوعي جديد.

وكانت قد وقعت روسيا والبحرين عددا من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في أعقاب المحادثات التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة موسكو.

وكانت محادثات الرئيس الروسي وملك البحرين قد جرت في 23 مايو الماضي في أجواء دافئة حيث رحب بوتين بضيفه البحريني، مشيرا إلى أن روسيا والبحرين يحتفلان العام المقبل بمرور 35 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي وصفها بوتين بأنها تضمنت "كثيرا من الإنجازات"، وأصبح هناك "قنوات اتصال من خلال وزارة الخارجية".

وتحدث لافروف يوم الثلاثاء في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول "التعاون متعدد الأطراف من أجل إنشاء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية واستدامة"، وعلق على قرار ألمانيا استضافة صواريخ أمريكية بعيدة المدى، واصفا إياه بأنه إذلال لبرلين.

كما تطرق الوزير إلى موضوع الصراع الأوكراني، مؤكدا أن حل هذه الأزمة يجب أن يكون مصحوبا بخطوات ملموسة لإزالة التهديدات التي تواجه روسيا من الغرب.

كما التقى لافروف لاحقا بوزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو ووزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس.