الخليج اليوم .. مسؤول: الخطوط الجوية السعودية لا تتوقع أي تأخير في تسلم طائرات إيرباص

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال نائب رئيس الخطوط الجوية السعودية لإدارة الأسطول والاتفاقيات، صالح عيد، إن الشركة واثقة من تسلمها طائرات إيرباص التي طلبتها في الموعد المحدد رغم تأخيرات الإنتاج في الآونة الأخيرة.

وطلبت المجموعة شراء 105 طائرات إيرباص ضيقة البدن في مايو/أيار لتقسيمها بين الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران أديل الشقيقة المنخفضة التكلفة.

وأضاف عيد إنه من المقرر أن تتسلم السعودية أول طائرة في عام 2026، وأن تمتد عمليات التسليم حتى 2031.

وقال لرويترز أمس الثلاثاء: "نحن مرتاحون للغاية لمواعيد التسليم هذه" مشيرا إلى أن شركة الطيران لا تزال تتسلم طائرات إيرباص بموجب طلبية سابقة.

وأضاف خلال فعالية تتعلق بطلبية الطائرات الأخيرة في مصنع إيرباص في هامبورغ "نعتقد أن مواعيد التسليم التي حصلنا عليها آمنة".

وقال المسؤولون التنفيذيون في صناعة الطيران في الأشهر القليلة الماضية إنهم أُخطروا بمزيد من التأخير وسط تعطيل سلاسل التوريد. وأدى قرار شركة إيرباص بإبطاء زيادة الإنتاج وخفض أهداف التسليم إلى خفض التوقعات لعام 2024 وما بعده.

وشدد عيد على أن شركات الطيران تعتمد على وصول الطائرات في الوقت المحدد لتحقيق خطط شبكتها.

وتقول مصادر في الصناعة إن شركات الطيران تحصل على تعويضات وامتيازات كبيرة بسبب تأخر التسليم، مثل تجميد الرسوم التعاقدية.

وامتنع عيد عن التعليق على المحادثات الجارية بشأن احتمال شراء طائرات عريضة البدن.

وقال مسؤول تنفيذي بمجموعة السعودية الشهر الماضي إنها تجري محادثات مع إيرباص وبوينغ لزيادة أسطولها من الطائرات العريضة البدن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل، ستيفن جرينواي، لرويترز في يونيو/حزيران إن الشركة تدرس طلبا محتملا لشراء ما بين 10 و20 طائرة عريضة البدن.

ومع ذلك، أشارت بيانات إيرباص الصادرة هذا الأسبوع إلى استمرار الارتفاع في السفر الجوي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، فوتر فان ويرش، لرويترز "في مناطق مثل الشرق الأوسط أو آسيا أو أميركا اللاتينية، هناك نمو كبير مستمر. وبالطبع الصفقة ... مع السعودية هي مثال جيد على ذلك".