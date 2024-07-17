الخليج اليوم .. مسقط.. انتهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار في الوادي الكبير

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أنهت شرطة سلطنة عمان والأجهزة العسكرية والأمنية إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء الاثنين في منطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية، فقد أسفرت الحادثة عن وفاة 5 أشخاص ومقتل أحد رجال الشرطة ووفاة الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أشخاص في أثناء أداء واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف، جرى نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.

وتقدمت الشرطة بالتعازي والمواساة إلى أسر المتوفين راجية الشفاء العاجل للمصابين. كما توجهت بالشكر والتقدير لكافة الجهود الوطنية وتعاون المواطنين والمقيمين مما أسهم في احتواء الموقف.

وأكدت الشرطة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للمعلومات الصادرة من جهات غير موثوقة.