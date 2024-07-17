شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من 9700 مواطن منذ بدء العدوان على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادى الأسير الفلسطينى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى اعتقل أكثر من 9 آلاف و700 فلسطينى منذ بدء العدوان على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر الماضى.

وأوضحت الهيئة والنادي - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن .

وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال يرافقها تنكيل واسع واعتداء بالضرب، والتهديد في حق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.