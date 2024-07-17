انطلاق تصوير "أرض المليون" في موسمه الثاني في نيوم

الرياص - اسماء السيد - الرياض: في مدينة نيوم في المملكة العربية السعودية، وفي أجواء طبيعية ساحرة يتنافس 30 مشتركاً من مختلف أنحاء العالم العربي ضمن برنامج "أرض المليون" (One Million Dollar Land) الذي انطلق تصوير الموسم الثاني منه، على أن يعرض في وقت لاحق هذا العام على قنوات مجموعة MBC.

يتألف البرنامج من 13 حلقة تعرض أسبوعيّاً، و60 تغطية تقدم في 5 حلقات أسبوعية وتعرض يوميّات المشتركين وكيفية تفاعلهم مع بعضهم البعض.

يتولى تقديم البرنامج الممثل محمد الشهري الذي يعبر عن سعادته بالموسم الثاني، مشيراً إلى أن "ما اختلف بين الموسمين، هو أعداد المشتركين، إضافة إلى شكل التنافس فيما بنيهم". ويشرح أن "غالبية المشتركين حفظوا تفاصيل الموسم الأول، لكننا نفاجئهم بتحديات جديدة ومختلفة، الأمر الذي خلق متعة أكبر للبرنامج". ويردف بالقول أن "الفكرة الإنسانية ما زالت قائمة، وكيف يتعامل الناس مع بعضهم اذا ما وضعوا في ظروف صعبة، وكيف يواجهون التحديات". وفيما يعتبر أن "كل مشترك هو بطل حقيقي"، يسجل شكره وتقديره لفريق العمل من إنتاج وإخراج الذي عاشوا الظروف الدقيقة مع المشتركين".

يتم التركيز في الحلقات على الرحلات الشخصية والقصص الإنسانية للمتسابقين الثلاثين، الذين يتاح لهم سرد محطات من حياتهم فيما يُسلط الضوء على انتصاراتهم وانكساراتهم، ما يجعلهم أقرب إلى المشاهدين.

يركز هذا الموسم بشكل كبير على بناء علاقات إنسانية قوية وصداقات متينة بين المشتركين، في ظل تزويدهم بموارد أساسية نادرة، حيث يحصل المتسابقون على موارد قليلة عند وصولهم، والطريقة الوحيدة لتجديدها، هي المقايضة بين بعضهم البعض ومع بائع متجول يزورهم بين الحين والآخر. فماذا سيتبادل المتسابقون بين بعضهم، وماذا يمكن للتاجر أن يقدم لهم من مواد غذائية وغيرها، تساعدهم على استكمال رحلتهم في المنافسات حتى نهاية المشوار؟