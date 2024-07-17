سياسي إماراتي يعلق على أحداث سلطنة عمان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، أنه لا مكان للعنف في منطقة الخليج التي لطالما كانت واحة للتسامح والاعتدال.

وقال قرقاش في تغريدة عبر منصة "إكس": «لا مكان للعنف في منطقتنا التي لطالما كانت واحة للتسامح والاعتدال. رفضنا قاطع لأي محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن دول الخليج، فأمننا واحد ومصيرنا مشترك ونقف معاً ضد كافة أشكال التطرف والتعصب".

وأضاف: "نتضامن مع الأشقاء في عُمان ونسأل الله أن يحفظ السلطنة ويديم عليها الأمن والازدهار".