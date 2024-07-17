شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة على منزل جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح اليوم الأربعاء، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بانتشال 4 شهداء، منهم ثلاثة أطفال وسيدة، وأكثر من 10 جرحى، بعد غارة جوية على منزل ببلدة عبسان الكبيرة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي عنيف على المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، خلف دماراً في منازل وممتلكات الفلسطينيين.