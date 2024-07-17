شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف مخيم النصيرات ورفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 5 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح، ظهر اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومدينة رفح الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 4 شهداء من حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بقذائفها دوار العودة ومخيمي يبنا والشابورة وسط المدينة، مشيرة إلى مسنا استشهد إثر قصف الاحتلال لمنزل غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه منطقة المغراقة والزهراء وشارع الرشيد شمال المخيم .

وفي سياق متصل، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن الاحتلال استهدف 8 مدارس على الأقل خلال الأيام العشرة الأخيرة منها 6 تابعة للوكالة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,713 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,166 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

