شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل



ونقلت قناة"القاهرة الإخبارية" عن مدبولي قوله في مؤتمر صحفي اليوم: إن مصر تخطط لمعالجة مطالب الطاقة في صيف 2025 باستخدام الطاقة المتجددة.

أخبار متعلقة جرائم الاحتلال.. إقامة 20 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية العام الحالي استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة على منزل جنوب قطاع غزة تخفيف أحمال الكهرباء ووجه مدبولي بوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من الأحد المقبل حتى منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بعد وصول عدد من شحنات الغاز التي تعاقدت عليها البلاد.

وقال رئيس الوزراء المصري أنه على مدار فترات طويلة تراوح حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويا. وأضاف أن الأرقام هذه السنة استثنائية، وصفقة رأس الحكمة جعلت الأرقام غير مسبوقة. الاستثمارات الأجنبية وتابع رئيس مجلس الوزراء: "لو عايزين نحقق المستهدف ونوصل لمعدل نمو عال يجب أن تتضاعف الاستثمارات الأجنبية مرتين وتتجاوز الـ22 مليار دولار في السنة".

وأضاف أن مصر كانت متواجدة في المساحة الآمنة للديون الخارجية قبل الصدمات الخارجية وفيروس الصدمات العالمية وأضاف "هناك سيناريوهات نتعامل معها، والمشاكل الداخلية قادرين عليها، ومشكلتنا في الصدمات العالمية التي تتعاقب علينا".

وتابع: نستهدف خفض الدين خلال الـ3 سنوات القادمة سواء الدين المحلي أو الإجمالي، والعودة تدريجيا للمعدلات الآمنة. وقال رئيس الوزراء المصري إنه لا توجد دولة في العالم بلا ديون.

وأضاف أن يجري ضبط للأسعار في الأسواق وخفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في خفض معدل الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 160 مليار دولار. معدل النمو وأوضح مدبولي أن الدولة تستهدف وصول معدل النمو إلى 6%، وأنها تعمل على الإسراع في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

وتعليقا على إنشاء الكبارى والمحاور، ذكر مدبولي أن مصر دولة كبيرة وفى احتياج شديد لبناء بنية أساسية، وبناء شبكة قوية من الطرق يجنبنا الحوادث، موضحا أن الزيادة السكانية فى فترة ما كانت 5ر2 مليون نسمة فى العام الواحد وفى الـ 10 سنوات الأخيرة مصر زادت 25 مليون نسمة .

وفيما يتعلق بقضية المياه، قال مدبولي إن حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، ولدينا مياه جوفية ومحطات تحلية، تعمل على رفع مواردنا لـ85 مليار متر مكعب، لكن احتياجاتنا أكبر.

وتابع رئيس الحكومة المصرية: لدينا خطط واضحة للتعاون مع دول حوض النيل، من أجل دعم هذه الدول، وهذا توجهنا كدولة مصرية، وأيضا الحفاظ على كل قطرة من مياه النيل. الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية تستهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة.ونقلت قناة"القاهرة الإخبارية" عن مدبولي قوله في مؤتمر صحفي اليوم: إن مصر تخطط لمعالجة مطالب الطاقة في صيف 2025 باستخدام الطاقة المتجددة.ووجه مدبولي بوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من الأحد المقبل حتى منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بعد وصول عدد من شحنات الغاز التي تعاقدت عليها البلاد.وقال رئيس الوزراء المصري أنه على مدار فترات طويلة تراوح حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويا. وأضاف أن الأرقام هذه السنة استثنائية، وصفقة رأس الحكمة جعلت الأرقام غير مسبوقة.وتابع رئيس مجلس الوزراء: "لو عايزين نحقق المستهدف ونوصل لمعدل نمو عال يجب أن تتضاعف الاستثمارات الأجنبية مرتين وتتجاوز الـ22 مليار دولار في السنة".وأضاف أن مصر كانت متواجدة في المساحة الآمنة للديون الخارجية قبل الصدمات الخارجية وفيروس كورونا ، وأنه لولا الأزمات كان الاقتصاد المصري سيصل لمعدلات غير مسبوقة؛ لأن المسار كان واضحا. وأوضح مدبولي، أن العالم شهد حجم متعاقب من الصدمات لم يشهد مثلها.وأضاف "هناك سيناريوهات نتعامل معها، والمشاكل الداخلية قادرين عليها، ومشكلتنا في الصدمات العالمية التي تتعاقب علينا".وتابع: نستهدف خفض الدين خلال الـ3 سنوات القادمة سواء الدين المحلي أو الإجمالي، والعودة تدريجيا للمعدلات الآمنة. وقال رئيس الوزراء المصري إنه لا توجد دولة في العالم بلا ديون.وأضاف أن يجري ضبط للأسعار في الأسواق وخفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في خفض معدل الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 160 مليار دولار.وأوضح مدبولي أن الدولة تستهدف وصول معدل النمو إلى 6%، وأنها تعمل على الإسراع في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة.وتعليقا على إنشاء الكبارى والمحاور، ذكر مدبولي أن مصر دولة كبيرة وفى احتياج شديد لبناء بنية أساسية، وبناء شبكة قوية من الطرق يجنبنا الحوادث، موضحا أن الزيادة السكانية فى فترة ما كانت 5ر2 مليون نسمة فى العام الواحد وفى الـ 10 سنوات الأخيرة مصر زادت 25 مليون نسمة .وفيما يتعلق بقضية المياه، قال مدبولي إن حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، ولدينا مياه جوفية ومحطات تحلية، تعمل على رفع مواردنا لـ85 مليار متر مكعب، لكن احتياجاتنا أكبر.وتابع رئيس الحكومة المصرية: لدينا خطط واضحة للتعاون مع دول حوض النيل، من أجل دعم هذه الدول، وهذا توجهنا كدولة مصرية، وأيضا الحفاظ على كل قطرة من مياه النيل.