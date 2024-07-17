الخليج اليوم .. "داعش" يعلن مسؤوليته عن "هجوم المسجد" في سلطنة عمان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في سلطنة عمان تسبب في مقتل تسعة أشخاص بينهم شرطي وثلاثة مهاجمين وإصابة ما يزيد على 28 آخرين.

وقال "داعش" في بيان "ثلاثة انغماسيين من داعش هاجموا ليلة الاثنين، تجمعا للشيعة أثناء ممارسة طقوسهم السنوية عند معبد لهم بمنطقة الوادي الكبير بالعاصمة".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شيعيا وخمسة من القوات العمانية بينهم ضابط في الشرطة".

وأسفرت الحادثة حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن "وفاة خمسة أشخاص ومقتل أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة 28 شخصا من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وتتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة".

وشددت الشرطة العمانية على "ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للمعلومات الصادرة من الجهات غير الموثوقة".

المصدر: RT + "رويترز"