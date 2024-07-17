شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين في قصف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

استهداف المدارس

الدمام - شريف احمد - استشهد تسعة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بوابة مدرسة القاهرة بحي الرمال وسط مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، باستشهاد تسعة فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في قصف عنيف استهدف بوابات مدرسة تؤوي آلاف النازحين في حي الرمال.من جهتها وثّقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" استهداف الاحتلال الإسرائيلي تسع مدارس مكتظة بالنازحين، منها ست مدارس تابعة للأونروا، خلال العشرة أيام الماضية، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.وأكدت استشهاد 539 نازحاً، نتيجة القصف الإسرائيلي داخل مراكز الإيواء التابعة للأونروا أو في محيطها، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.