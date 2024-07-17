شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تحذر من المجاعة في دارفور والان نبدء بالتفاصيل

قتال عنيف

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الصحة العالمية من المجاعة في السودان.ولا يزال 800 ألف شخص عالقين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، دون ما يكفي من الغذاء أو الماء أو الدعم الطبي.وأفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان الدكتور شبل صهباني خلال مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف اليوم، بأن القتال العنيف بين الأطراف المتحاربة جعل الوصول إلى الفاشر مستحيلاً تماماً.وأضاف أن ولايات دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة كلها معزولة عن المساعدات الإنسانية والصحية بسبب القتال المستمر.