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"الصحة العالمية" تحذر من المجاعة في دارفور

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واس- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الصحة العالمية من المجاعة في السودان.
ولا يزال 800 ألف شخص عالقين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، دون ما يكفي من الغذاء أو الماء أو الدعم الطبي.

قتال عنيف

وأفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان الدكتور شبل صهباني خلال مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف اليوم، بأن القتال العنيف بين الأطراف المتحاربة جعل الوصول إلى الفاشر مستحيلاً تماماً.
وأضاف أن ولايات دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة كلها معزولة عن المساعدات الإنسانية والصحية بسبب القتال المستمر.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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