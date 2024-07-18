شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ والان نبدء بالتفاصيل

مجازر الاحتلال

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال قصفت بالصواريخ تجمعاً للفلسطينيين في شارع الرشيد غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وجرح عدد آخر.وذلك بعد ساعات من مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال في حي الرمال وسط مدينة غزة التي ارتفع عدد الشهداء فيها إلى 11 شهيداً.وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية من مدينة غزة، وقد طال القصف أحياء الشجاعية والتفاح والدرج، مما أدى لتدمير مربعات سكنية كاملة في تلك المناطق.