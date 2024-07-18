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استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ

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واس- غزة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال قصفت بالصواريخ تجمعاً للفلسطينيين في شارع الرشيد غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وجرح عدد آخر.

مجازر الاحتلال

وذلك بعد ساعات من مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال في حي الرمال وسط مدينة غزة التي ارتفع عدد الشهداء فيها إلى 11 شهيداً.
وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية من مدينة غزة، وقد طال القصف أحياء الشجاعية والتفاح والدرج، مما أدى لتدمير مربعات سكنية كاملة في تلك المناطق.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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