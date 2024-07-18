شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو إلى وقف إطلاق النار فى الأراضى الفلسطينية وتبنى خيار حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن "وقف إطلاق النار الدائم والشامل فيما يخص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمكن أن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن وكذلك وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين والمحتاجين".

ودعا لافروف، في كلمة له خلال اجتماع بالأمم المتحدة أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، الأربعاء، إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار يتيح إطلاق سراح 120 رهينة إسرائيلية ونحو 9500 فلسطيني تم اعتقالهم تعسفياً منذ 7 أكتوبر الماضي، موضحاً موقف روسيا المبدئي بشأن حل الصراع، حيث أكد على الدعوة إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكاف إلى جميع المتضررين والمحتاجين".

وأكد لافروف مجدداً على تفويض روسيا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) باعتبارها هيئة فريدة لمساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي الدول العربية المجاورة، قائلا "نحن نُصِرُّ على الوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية غير القانونية".

وخلص كبير الدبلوماسيين الروس إلى أن "حل هذه المهام الملحة قد يهيئ الظروف للعودة إلى محادثات السلام انطلاقاً من الأساس القانوني المعترف به عالمياً من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تتعايش في سلام وآمن مع إسرائيل"، قائلاً "عندها فقط سيتم تصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وحقه الأساسي في تقرير المصير".