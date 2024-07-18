شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: القبض على 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائري القبض على 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و433 مهاجرًا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان الأربعاء أنه تم ضبط 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو الجاري، وذلك في عمليات عسكرية متفرقة بالأراضي الجزائرية، وفي سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.

وأضاف البيان أن وحدات الجيش الجزائري نجحت في القبض على 57 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عبر الحدود الغربية.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على 433 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.