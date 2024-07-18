الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يشيدان بما وصلت إليه العلاقات الثنائية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين أشادا "بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات".

وقد أعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الطيبة.

يذكر أن بزشكيان فاز قبل حوالي الأسبوع في السباق الرئاسي الإيراني، عقب أن حصد 16.384.403 أصوات أي بنسبة 53.6% من أصوات الناخبين.

وأعلن عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإيراني مجتبى يوسفي أن مراسم تأدية بزشكيان اليمين الدستورية ستقام في 30 يوليو في مجلس الشورى الإسلامي.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن إحياء العلاقات بين السعودية وإيران في 10 مارس 2023 في العاصمة الصينية بكين، بعد سلسلة من اللقاءات بين الطرفين قبلها في العاصمة العراقية بغداد بوساطة عراقية.

وذكر بيان ثلاثي مشترك لكل من السعودية وإيران والصين، أن الجانبين أكدا احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

المصدر: "واس"