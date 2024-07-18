الخليج اليوم .. الهند تعلن إنقاذ 9 أفراد من طاقم ناقلة نفط انقلبت قبالة سواحل سلطنة عمان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت البحرية الهندية، اليوم الأربعاء، إنقاذ 9 أفراد من طاقم ناقلة النفط (إم تي بريستيغ فالكون) في بحر العرب، معظمهم من الهنود، وجار البحث عن 7 آخرين.

وقالت البحرية الهندية في بيان إنه تم إنقاذ 8 هنود وفرد آخر من أفراد الطاقم، لافتة إلى أن الفرق الهندية والعمانية تواصل البحث عن آخرين.

وأشار البيان إلى أن طاقم ناقلة النفط كان يضم 13 هنديا و3 سريلانكيين.

وكانت السفينة ”بريستيغ فالكون”، التي يبلغ طولها 117 مترا (383 قدما)، وترفع علم جزر القمر، تحمل شحنة من المنتجات النفطية من ميناء الحمرية في الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء عدن اليمني، وفقًا لما ذكر موقع تتبع السفن الملاحية مارين ترافيك دوت كوم.

وانقلبت الناقلة "إم تي بريستيغ فالكون" في بحر العرب في وقت متأخر الاثنين على بعد حوالي 25 ميلا بحريا (29 ميلا) جنوب شرق منطقة رأس مدركة في سلطنة عمان، وفقا لمركز الأمن البحري العماني.

ولم يعرف على الفور سبب الانقلاب وحالة الناقلة وحمولتها، لكن البحرية الهندية، التي أرسلت سفينة حربية للمساعدة في عمليات البحث، قالت إن فرق الإنقاذ تتعامل مع أمواج هائجة ورياح قوية.

المصدر: أ ب