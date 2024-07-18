شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف ايتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية، بأن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنًا مع اقتحام بن غفير.

يذكر، أن هذا الاقتحام هو الثالث لبن غفير للمسجد الأقصى خلال أقل من عام.